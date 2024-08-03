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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Автомобиль и фуры сгорели на трассе в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Омской области на 466 километре трассы Тюмень-Омск.

По предварительным данным, двигавшийся по трассе Р-402 водитель SITRAK выехал на встречную полосу и столкнулся с другой фурой. В ДТП также попал ехавший за последней фурой легковой автомобиль Nissan.

После столкновения начался пожар. Все автомобили сгорели, сообщает ГУ МЧС России по Омской области. В ДТП погибли водители обоих большегрузов, водитель легкового автомобиля не пострадал.

В настоящее время следователи уточняют детали смертельной аварии. Движение по трассе уже восстановлено.

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