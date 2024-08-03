Автомобиль и фуры сгорели на трассе в Омской области

Крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Омской области на 466 километре трассы Тюмень-Омск.

По предварительным данным, двигавшийся по трассе Р-402 водитель SITRAK выехал на встречную полосу и столкнулся с другой фурой. В ДТП также попал ехавший за последней фурой легковой автомобиль Nissan.

После столкновения начался пожар. Все автомобили сгорели, сообщает ГУ МЧС России по Омской области. В ДТП погибли водители обоих большегрузов, водитель легкового автомобиля не пострадал.

В настоящее время следователи уточняют детали смертельной аварии. Движение по трассе уже восстановлено.