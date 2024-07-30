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Канал об открытии станции метро «Спортивная» появился в Telergam

Источник:
Sibnet.ru
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Канал «Открыли ли сегодня Спортивную?» появился в Telergam, и пока ответ на этот вопрос не может порадовать жителей Новосибирска.

«Канал, который поможет вам дождаться открытия новой станции», — сообщается в его описании.

Сейчас у канала 28 подписчиков. В нем с 7 июля каждый день публикуются вопрос про открытие и ответ на него: «Нет».

Станция метро «Спортивная» расположена на левом берегу Оби, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Строительство началось в 2019 году, объект должны были открыть ко Дню города-2022, но постоянно переносили.

Сейчас Мэрия Новосибирска расторгает контракт с компанией «Спецтрансстрой», строившей станцию. Заключение контракта с новой организацией планируется после получения положительной оценки достоверности сметной стоимости от ФАУ «Главгосэкспертиза». После будет объявлен новый срок окончания работ.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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