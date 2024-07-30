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Часть Африки и Азии станут непригодными для жизни из‑за жары

Источник:
CNN
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Западная Африка и Южная Азия в будущем могут быть регионами, опасными для жизни людей из-за экстремальной жары, приводит CNN исследование Университета Пердью.

Эти регионы, по мнению ученых, являются одними из наиболее уязвимых из-за очень плотного населения и зачастую ограниченного доступа к кондиционерам.

Более богатые страны будут жить лучше, однако глобальное потепление затронет и их. Так, в некоторых районах США появятся «очаги экстремальной влажной жары».

Ученые полагают, что знойное лето 2024 года, скорее всего, будет казаться прохладным по меркам того, какая жара ждет человечество в будущем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от жары ежегодно погибает около 489 тыс. человек. Но реальное число жертв может быть выше, поскольку смертность от жары очень сложно отследить, отмечает CNN.

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Топ комментариев

nicollaich

Особенно с Западом.Чтобы впустить европейских козликов в украинский огород с капустой.

GammiPluh

Да обязательно поговорите и еще разок обсудите)))

Очаков

"заявил президент Владимир Зеленский"Он уже никакой не президент, а пустое место.

Nik3316

обсуждения с подходящими странами...и покажет Москве, что шансов нет...ахахахахаха ох Зеля зеля... "Ну...