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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские морпехи атаковали позиции ВСУ на мотоциклах

Источник:
Sibnet.ru
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота атаковали фортификационные узлы ВСУ в селе Урожайном на мотоциклах.

Отмечается, что мотоциклы позволяют штурмовикам прорваться к позициям ВСУ после артподготовки, пока противник не успел вернуться в окопы. Видео необычной атаки опубликовал телеграм-канал «Русское оружие».

Участие в освобождении села принимал участие «двухколесный» штурмовой взвод 40-й бригады морской пехоты. На обнародованных кадрах вооруженные мотоциклисты стремительно перемещаются к позициям противника.

«Благодаря высокой скорости, маневренности и возможности рассредоточения штурмовиков-байкеров на степной местности минимизируются потери в ходе огневого противодействия со стороны ствольной артиллерии противника», — подчеркивается в сообщении.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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