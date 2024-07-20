Российские морпехи атаковали позиции ВСУ на мотоциклах

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота атаковали фортификационные узлы ВСУ в селе Урожайном на мотоциклах.

Отмечается, что мотоциклы позволяют штурмовикам прорваться к позициям ВСУ после артподготовки, пока противник не успел вернуться в окопы. Видео необычной атаки опубликовал телеграм-канал «Русское оружие».

Участие в освобождении села принимал участие «двухколесный» штурмовой взвод 40-й бригады морской пехоты. На обнародованных кадрах вооруженные мотоциклисты стремительно перемещаются к позициям противника.

«Благодаря высокой скорости, маневренности и возможности рассредоточения штурмовиков-байкеров на степной местности минимизируются потери в ходе огневого противодействия со стороны ствольной артиллерии противника», — подчеркивается в сообщении.