НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Максим Аверин пожаловался на узкую популярность

Источник:
Sibnet.ru
192 1
Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Актер Максим Аверин сыграл более чем в полсотне фильмов и сериалов, но уверен, что его узнают всего по двум проектам.

«Я сыграл столько разных персонажей, но, кажется, многим запомнюсь только как врач и Глухарь», — сказал Аверин в эфире «Открытой студии».

Самые популярные сериалы, по которым узнают Аверина — «Глухарь» и «Склифосовский». Но при этом актер играл Петра Первого в сериале «Собор», снимался в сериалах «Союз спасения. Времена гнева», «Напарницы», «Жила-была одна баба». Всего на счету актера 61 фильм и сериал.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Водитель-олигарх» с Прилучным вышел в прокат
Документальный сериал «Тайны Карениной» появился в Wink
Начались съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия»
Тимоти Шаламе оказался отвратительным актером
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО
Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе
Обсуждение (1)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Топ комментариев

Georgiys

Какие же они балаболы все таки. В прошлый раз он вел подобную риторику, и когда пришел к власти запел...

volodey19760802

Да и не надо. Сразу к стенке и лоб зелёнкой...

pepelmetal

Хорошо что навозцев в плен не берут!

Uynachalnica

А чувачек из MIB на втором плане чего из двери высунулся, толкать готовится?