Максим Аверин пожаловался на узкую популярность

Актер Максим Аверин сыграл более чем в полсотне фильмов и сериалов, но уверен, что его узнают всего по двум проектам.

«Я сыграл столько разных персонажей, но, кажется, многим запомнюсь только как врач и Глухарь», — сказал Аверин в эфире «Открытой студии».

Самые популярные сериалы, по которым узнают Аверина — «Глухарь» и «Склифосовский». Но при этом актер играл Петра Первого в сериале «Собор», снимался в сериалах «Союз спасения. Времена гнева», «Напарницы», «Жила-была одна баба». Всего на счету актера 61 фильм и сериал.