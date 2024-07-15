Экспериментальную ипотеку запустят для госслужащих

Правительство проведет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке, он будет проходить с 15 июля 2024 года до 1 февраля 2027 года. Постановление появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

Участниками программы станут госслужащие Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы, территориальных органов Федерального казначейства в возрасте до 35 лет включительно, занимающие должность гражданской службы не менее года.

Обязательно одно из следующих условий: госслужащий принимал во время прохождения военной службы участие в СВО, он имеет государственные награды, почетную грамоту, благодарность президента РФ или поощрение правительства либо является победителем конкурса «Лидеры России» или «Лучший по профессии».

За счет средств федерального бюджета участнику эксперимента выплатят стоимость 33 квадратных метра жилья, рассчитанную из официальной цены «квадрата», которую раз в квартал утверждает Минстрой для каждого региона. Четверть суммы пойдет на первый взнос по ипотеке, остальное выплатят в течение девяти лет равными долями.

Кроме того, в течение девяти лет заемщикам будут каждый месяц частично компенсировать проценты по ипотеке (компенсация в размере 1/12 от оставшейся суммы, полагающейся к выплате из бюджета, и 1/4 ключевой ставки ЦБ на момент заключения договора по ипотеке).

Воспользоваться господдержкой можно будет только один раз. Цель эксперимента — опробовать новую форму обеспечения гражданских служащих жильем с привлечением средств бюджета. В дальнейшем эту систему могут сделать постоянной.