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Сбер разрешит выбор номинала купюр в банкоматах

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк начал тестировать возможность выбора номинала купюр в банкоматах, сообщил директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный.

«Мы видим высокий спрос на выбор номинала купюр, которые люди хотят снять в банкомате. К примеру, на подарок часто нужна пятитысячная купюра, на чаевые — более мелкий номинал», — сказал Подвальный в интервью ТАСС.

Пилотный проект распространяется на тысячу устройств. До конца года он распространится на все банкоматы. Сервис будет бесплатным.

Сбербанк в ближайшее время планирует добавить оповещение клиентов о перемещении существующих банкоматов, а в перспективе — об открытии новых.

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