Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковому уровню

Средняя ставка по ипотеке в крупнейших банках почти достигла 20% — выше было только на пике кризиса весной 2022 года, но теперь у заемщиков нет альтернативы в виде программ льготной ипотеки.

На 5 июля 2024 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46%, а по ссудам на готовое жилье — до 19,69%, приводит РБК данные «Дом.РФ».

Рекордный уровень ставок по ипотеке в России наблюдался в марте 2022 года — на пике кризиса после начала российской военной операции на Украине и санкций. Тогда показатель быстро преодолел отметку 20% и к 25 марта достиг 20,78%, но потом начал быстро снижаться.

В отличие от текущей ситуации тогда в России действовали две масштабные программы льготной ипотеки: по госпрограмме-2020, рассчитанной на покупку строящегося жилья, можно было взять кредит по ставке около 6%, а семейная ипотека выдавалась по ставкам ниже 5% годовых, свидетельствуют данные «Дом.РФ».

С 1 июля 2024 года обе льготные госпрограммы завершились. По рыночной ипотеке кредиторы стали ужесточать условия с июня. Участники рынка объясняли это ростом ставок облигаций федерального займа (ОФЗ), то есть стоимостью фондирования для банков.