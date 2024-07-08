НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Представлена карта глобального изменения климата

Источник:
Sibnet.ru
8124 0

Эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда составил карту из 40 тысяч населенных пунктов с описанием их погодных условий к 2080 году. Из-за глобального изменения климата города северного полушария к концу столетия станут похожи на населенные пункты южного.

«Все движется к экватору с точки зрения климата, который нас ожидает. А чем ближе к нему — тем меньше останется подходящих для жизни условий. Особенно в Центральной Америке, на юге Флориды и в Северной Африке», — отметил Фицпатрик.

В частности, Москва через 60 лет климатически будет напоминать нынешний Краснодар. Погода в Мурманске будет соответствовать современному Петербургу. При этом вырастет вероятность экстремальных природных явлений — ураганов, шквалов, смерчей.

Хуже всего придется регионам на экваторе. На данный момент на этих территориях проживает около 40% населения планеты — более 3,3 миллиардов людей. Всем им предстоит столкнуться с более экстремальным климатом, чем нынешний.

Еще по теме
Разгадан секрет необычайной привлекательности некоторых людей
Затерянный мир нашли под ледяным панцирем Антарктиды
Обнаружено древнейшее в мире произведение искусства
Ученые нашли способ отследить звездолеты инопланетян
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Названо идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
Западное издание описало зверское убийство российского пленного
Представлена карта глобального изменения климата
Культовая игра «Сапер» получила продолжение
Обсуждение (0)
Картина дня
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
России предсказали «тихий кризис»
Бразильский участник «сафари на русских» погиб на Украине
Запчасти для китайских авто подорожали на четверть
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...