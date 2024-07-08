Представлена карта глобального изменения климата

Эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда составил карту из 40 тысяч населенных пунктов с описанием их погодных условий к 2080 году. Из-за глобального изменения климата города северного полушария к концу столетия станут похожи на населенные пункты южного.

«Все движется к экватору с точки зрения климата, который нас ожидает. А чем ближе к нему — тем меньше останется подходящих для жизни условий. Особенно в Центральной Америке, на юге Флориды и в Северной Африке», — отметил Фицпатрик.

В частности, Москва через 60 лет климатически будет напоминать нынешний Краснодар. Погода в Мурманске будет соответствовать современному Петербургу. При этом вырастет вероятность экстремальных природных явлений — ураганов, шквалов, смерчей.

Хуже всего придется регионам на экваторе. На данный момент на этих территориях проживает около 40% населения планеты — более 3,3 миллиардов людей. Всем им предстоит столкнуться с более экстремальным климатом, чем нынешний.