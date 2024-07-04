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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЗРК С-350 «Витязь» впервые показали в бою

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало видео работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» и новейшего ЗРК С-350 «Витязь» на донецком направлении.

«В зоне СВО боевые расчеты ЗРК С-350 успешно отразили воздушные удары врага. Зенитчики могут отправить навстречу вражеским снарядам от реактивных систем и свой полный залп. 12 ракет-перехватчиков полетят в разные стороны, но точно к целям», — говорится в сообщении Минобороны.

По информации российского военного ведомства, «Витязь» сбивает баллистические и крылатые ракеты западного образца — ATACMS и Storm Shadow.

С-350 может остановить и целую эскадрилью вражеских самолетов или вертолетов - до 16 за один залп, сообщили в ведомстве. Основное отличие «Витязя» от предыдущих комплексов заключается в количестве ракет: одна его пусковая установка снаряжена таким же количеством боеприпасов, как и дивизион С-300.

«С одной радиолокационной станцией могут работать пять пусковых установок, комплекс поддерживает одновременную работу трех станций, что втрое увеличивает количество ракет на боевом дежурстве, позволяя отражать даже массированные ракетные атаки», — отметили в ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию западного мира украинцам и наглядно показывают...

saxat

Врёшь сам, будь готов к тому, что и тебя нае.. обманут!

mosquito__2010

Кот тоже не понял что за дичь ты несешь и зачем ты с ним разговариваешь, потому был растерян, я же задаю...