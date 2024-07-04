ЗРК С-350 «Витязь» впервые показали в бою

Минобороны России опубликовало видео работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» и новейшего ЗРК С-350 «Витязь» на донецком направлении.

«В зоне СВО боевые расчеты ЗРК С-350 успешно отразили воздушные удары врага. Зенитчики могут отправить навстречу вражеским снарядам от реактивных систем и свой полный залп. 12 ракет-перехватчиков полетят в разные стороны, но точно к целям», — говорится в сообщении Минобороны.

По информации российского военного ведомства, «Витязь» сбивает баллистические и крылатые ракеты западного образца — ATACMS и Storm Shadow.

С-350 может остановить и целую эскадрилью вражеских самолетов или вертолетов - до 16 за один залп, сообщили в ведомстве. Основное отличие «Витязя» от предыдущих комплексов заключается в количестве ракет: одна его пусковая установка снаряжена таким же количеством боеприпасов, как и дивизион С-300.

«С одной радиолокационной станцией могут работать пять пусковых установок, комплекс поддерживает одновременную работу трех станций, что втрое увеличивает количество ракет на боевом дежурстве, позволяя отражать даже массированные ракетные атаки», — отметили в ведомстве.