Появились планы по выпуску пива «Москвич»

Идея использовать автомобильный бренд «Москвич» на рынке пива появилась у завода в прошлом году, но теперь за дело возьмется крупный производитель.

Холдинг «Объединенный пивоварни» (марки «Крушовице», «Бочкарев», «Охота»), созданный на базе российских активов Heineken, планирует разливать пиво под брендом «Москвич», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на реестр Росаккредитации.

При этом из данных Роспатента следует, что весной 2023 года автомобильный завод «Москвич» подал заявку на одноименный товарный знак в том числе и для производства пива и других алкогольных и безалкогольных напитков, включая соки, сидр, коктейли. Однако процедура не была завершена.

«Объединенные пивоварни» могут довести подобный продукт до рынка — у них сейчас есть потребность в новом сильном бренде, отмечают эксперты.

С другой стороны, продвижение алкогольной марки в привязке к автомобильному бренду — сомнительная идея.