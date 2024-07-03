НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер фильма «Подростки. Первая любовь» с Кологривым

Источник:
Sibnet.ru
357 0
Фото: © кадр из фильма «Подростки. Первая любовь»

Трейлер фильма «Подростки. Первая любовь» появился в Сети. Картина расскажет об отношениях старшеклассников во времена 90-х.

В центре сюжета старшеклассник Олег. Он, вместе с друзьями, промышляет мелкими кражами. Однажды он влюбляется в Ольгу, дочь военного. Отец очень строг и контролирует каждый шаг девочки, и тем более он против ее встреч с сомнительным парнем.

В фильме заложена история о невозможности любви в жанре увлекательного, захватывающего приключения, действие которого разворачивается в антураже лихих и фантастических 90-х. Времени сурового для одних и полного надежд для других.

Главные роли в фильме исполнили Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков, Екатерина Кучма.

Премьера фильма «Подростки. Первая любовь» состоится на большом экране 29 августа.

Еще по теме
Озвучена дата премьеры третьей части «Иллюзии обмана»
Режиссер Андрей Смирнов в 83 года попрощался с коллегами
Начались съемки исторической драмы «Рождение империи» о Петре I
Фильм «Сто лет тому вперед» выйдет в онлайн-кинотеатре 10 июля
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Бастрыкин оправдался за слова о «Госдуре»
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин прибыл в Астану для встречи с Эрдоганом и Си Цзиньпином
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
Байден нашел новое оправдание провалу на дебатах с Трампом
Новороссийск отразил нападение безэкипажных катеров
О самом главном
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Все статьи
Топ комментариев

GammiPluh

Украинских самолетов уже давно не осталось - по всему миру собирают и ввозят на Украину... кстати не...

GammiPluh

украинцы сами после удара отписались о результативности, назвав это максимально плохим днем, так как...

physx

Напиши свой адрес, приеду покажу!

GammiPluh

Вот и приплыла экономика Украины, жители обалдеют от радости которую сулит дефолт