Вышел трейлер фильма «Подростки. Первая любовь» с Кологривым

Трейлер фильма «Подростки. Первая любовь» появился в Сети. Картина расскажет об отношениях старшеклассников во времена 90-х.

В центре сюжета старшеклассник Олег. Он, вместе с друзьями, промышляет мелкими кражами. Однажды он влюбляется в Ольгу, дочь военного. Отец очень строг и контролирует каждый шаг девочки, и тем более он против ее встреч с сомнительным парнем.

В фильме заложена история о невозможности любви в жанре увлекательного, захватывающего приключения, действие которого разворачивается в антураже лихих и фантастических 90-х. Времени сурового для одних и полного надежд для других.

Главные роли в фильме исполнили Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков, Екатерина Кучма.

Премьера фильма «Подростки. Первая любовь» состоится на большом экране 29 августа.