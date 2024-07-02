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ООН испугалась российской атаки на европейский спутники

Источник:
Sibnet.ru
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Входящий в ООН Международный союз электросвязи потребовал от России прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации документе.

Жалобы на действия Москвы подали власти Украины, Франции, Нидерландов, Швеции и Люксембурга. Они сообщили о проблемах в работе GPS, которые, в частности, сказались на безопасности управления самолетами.

Союз отметил, что создававшие помехи сигналы, «судя по всему, исходили от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки». Учреждение ООН выразило «серьезную обеспокоенность» по этому поводу.

При этом российские власти отрицают нарушение международных правил. Они пожаловались на вмешательство в работу российских спутников со стороны стран НАТО, однако эта жалоба на заседании союза рассмотрена не была, пишет Reuters.

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Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

Kukuh88

Ну, исходя из того, чем в итоге вылилась эта зерновая сделка - любые договоренности в этом виде пустая...

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

Asd10

В деле переговоров гибкость нужна. А Зеленский на американский шампур насажен.