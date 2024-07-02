ООН испугалась российской атаки на европейский спутники

Входящий в ООН Международный союз электросвязи потребовал от России прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем. Об этом говорится в опубликованном на сайте организации документе.

Жалобы на действия Москвы подали власти Украины, Франции, Нидерландов, Швеции и Люксембурга. Они сообщили о проблемах в работе GPS, которые, в частности, сказались на безопасности управления самолетами.

Союз отметил, что создававшие помехи сигналы, «судя по всему, исходили от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки». Учреждение ООН выразило «серьезную обеспокоенность» по этому поводу.

При этом российские власти отрицают нарушение международных правил. Они пожаловались на вмешательство в работу российских спутников со стороны стран НАТО, однако эта жалоба на заседании союза рассмотрена не была, пишет Reuters.