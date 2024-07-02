Фильм «Сто лет тому вперед» выйдет в онлайн-кинотеатре 10 июля

Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Фильм «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева покажут в онлайн-кинотеатре Okko.

Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, фильм станет доступен пользователям с 10 июля.

Главные герои фильма — московский школьник Коля Герасимов, живущий в современном мире, и Алиса Селезнева из будущего. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести любовь и дружбу.