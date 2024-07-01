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Появилось видео будущей лунной станции Lunar Gateway

Источник:
Sibnet.ru
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NASA опубликовало видео, демонстрирующее будущую станцию Lunar Gateway, которую планируют вывести на лунную орбиту в рамках миссии «Артемида IV» в 2028 году.

В ролике демонстрируются различные модули и системы на борту станции, включая мощную солнечную панель, который обеспечит энергию для поддержания орбиты и ионизации ксенона для тяги.

Ключевым модулем станции станет HALO — жилой и логистический аванпост, который будет обеспечить связь с Землей и поверхностью Луны, а также поддерживать системы жизнеобеспечения.

Модуль Lunar I-Hab содержит системы экологического контроля и жизнеобеспечения, включая спальные помещения, кухню и другие необходимые для жизни на борту системы. Также станция получит модуль с возможностью дозаправки и отдельный шлюз для выхода в космос.

Lunar Gateway станет первой космической станцией на орбите Луны. Здесь экипажи будут готовиться к миссиям на поверхности земного спутника. Также станция послужит плацдармом для будущих экспедиций на Марс.

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