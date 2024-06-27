Товарооборот России и Индии достиг рекордного уровня

Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев года вырос на 10% — до рекордных 23,1 миллиарда долларов, следует из данных индийской таможни.

По итогам января-апреля импорт Индией российской продукции вырос на десять процентов — до 21,6 миллиарда долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на 32,6 миллиарда долларов, подсчитали РИА Новости.

Экспорт индийских товаров увеличился на 21% — до 1,6 миллиарда долларов. Такой резкий рост позволил России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (27,4 миллиарда долларов), ОАЭ (13,4 миллиарда долларов), Нидерланды (9,2 миллиарда долларов), Сингапур (семь миллиардов долларов) и Китай (шесть миллиардов долларов).

В результате товарооборот России и Индии увеличился до 23,1 миллиарда долларов против 21 миллиарда за первые четыре месяца прошлого года, а Россия остается четвертым торговым партнером южноазиатской страны.