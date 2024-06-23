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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пятеро детей госпитализированы в тяжелом состоянии после удара ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 124 человека получили ранения и травмы в результате обстрела Севастополя со стороны ВСУ.

«По оперативным данным, в результате обстрела (...) Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — сказал Кузнецов.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что в результате украинского удара погибли трое человек, в том чисел двое детей. Замгубернатора Александр Кулагин уточнил, что пострадали люди, находившиеся на пляже и прилегающих территориях.

Глава Магадана Юрий Гришан сообщил, что в результате удара погибла 9-летняя дочь его заместителя Олега Аверьянова. Кроме нее, по предварительным погиб 2-летний малыш, и взрослая женщина.

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем телеграм-канале, что пятеро из 27 пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии — за их жизнь борются врачи.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов, в том числе из медучреждений Республики Крым, отметили в Минздраве РФ.

Тема: Военная операция на Украине
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