Трое мирных жителей, в том числе двое детей, погибли в результате украинской атаки на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю», — написал в своем телеграм-канале Развожаев.

По его словам, количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор.

«Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море», — добавил Развожаев. Он выразил соболезнование близким погибших и скорейшего выздоровления раненым.

«Киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями», — сообщило Минобороны России.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. «Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — уточнили в военном ведомстве.