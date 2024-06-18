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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стало известно число вернувшихся с СВО бойцов с ПТСР

Источник:
Sibnet.ru
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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностируется у каждого пятого ветерана, вернувшегося со специальной военной операции на Украине, сообщила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке», — сказала Цивилева в интервью «Ведомостям».

Она добавила, что психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО. Но часто бойцы боятся показаться слабыми даже перед врачами.

«Зачастую проблемы на ранних стадиях можно откорректировать социализацией и работой психолога без медикаментозной терапии», — отметила замминистра.

По ее словам, важно, чтобы «ребят принял социум». Они «просто должны понимать, что они не безразличны, государство и общество о них позаботятся».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Здоровье
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pepelmetal

«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот...

korvinsS

Время все расставит по местам и мы увидим как все будет кто прав а кто нет.

Starbit

Опять подливки плеснул что ли бедолага и пытался не спалиться

nicollaich

Он нужен америке.Не обижайте самоходного джо.