Стало известно число вернувшихся с СВО бойцов с ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностируется у каждого пятого ветерана, вернувшегося со специальной военной операции на Украине, сообщила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке», — сказала Цивилева в интервью «Ведомостям».

Она добавила, что психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО. Но часто бойцы боятся показаться слабыми даже перед врачами.

«Зачастую проблемы на ранних стадиях можно откорректировать социализацией и работой психолога без медикаментозной терапии», — отметила замминистра.

По ее словам, важно, чтобы «ребят принял социум». Они «просто должны понимать, что они не безразличны, государство и общество о них позаботятся».