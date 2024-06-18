Мужчина в Бурятии зарезал подростка, приняв за любовника знакомой

Мужчина в Улан-Удэ изрезал ножом 17-летнего подростка, потому что решил, что тот — любовник его знакомой, сообщило СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Тело подростка с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в понедельник, 17 июня, возле остановки общественного транспорта «Лесобаза» на улице Волочаевской. Задержан подозреваемый — 29-летний мужчина, приехавший в Улан-Удэ из Орловской области.

По данным следствия, мужчина в соцсетях познакомился с местной жительницей и в начале года прилетел в город. Не уточняется, встречались ли они, но в ночь на 17 июня он приехал к ней, но женщина дверь не открыла.

Мужчина заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. Подросток просто жил по соседству и шел на работу.

Парень безуспешно пытался привлечь внимание проезжавших мимо автомобилей. Возле остановки ревнивец догнал подростка, ударил электрошокером, а затем изрезал ножом. От полученных травм тот скончался.

Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.