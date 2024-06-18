Супруга Цивилева стала замминистра обороны

Супруга экс-губернатора Кузбасса, министра энергетики Сергея Цивилева, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назначена заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом "Защитники Отечества". Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», — написала Цивилева в телеграм-канале.

Цивилевой 52 года. По первому образованию — врач-психиатр. Занималась поставками медоборудования, затем стала главой угледобывающей компании «Колмар». В 2018 году переехала в Кемеровскую область за супругом, назначенным губернатором. В мае этого года Цивилев занял пост министра энергетики РФ.

Цивилева с декабря 2023 года находится под санкциями ЕС. В СМИ ее называют двоюродной племянницей Владимира Путина, утверждая, что ее отец — двоюродный брат президента России.

Сама Цивилева назвала вопрос о родстве с Путиным «нелепым» и «глупым». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя предполагаемое родство главы государства с Цивилевой, говорил, что ему «об этом ничего не известно».