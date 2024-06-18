НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Супруга Цивилева стала замминистра обороны

Источник:
Sibnet.ru
505 6
Анна Цивилева
Фото: © телеграм-канал Анны Цивилевой

Супруга экс-губернатора Кузбасса, министра энергетики Сергея Цивилева, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева назначена заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом "Защитники Отечества". Это назначение — большая ответственность и очередное подтверждение внимательного отношения государства к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе спецоперации», — написала Цивилева в телеграм-канале.

Цивилевой 52 года. По первому образованию — врач-психиатр. Занималась поставками медоборудования, затем стала главой угледобывающей компании «Колмар». В 2018 году переехала в Кемеровскую область за супругом, назначенным губернатором. В мае этого года Цивилев занял пост министра энергетики РФ.

Цивилева с декабря 2023 года находится под санкциями ЕС. В СМИ ее называют двоюродной племянницей Владимира Путина, утверждая, что ее отец — двоюродный брат президента России.

Сама Цивилева назвала вопрос о родстве с Путиным «нелепым» и «глупым». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя предполагаемое родство главы государства с Цивилевой, говорил, что ему «об этом ничего не известно».

Еще по теме
Путин отметил вклад мусульман в единство России
Путин констатировал отсутствие «благостных времен» в истории России
Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
Мирный саммит сравнили с «голой вечеринкой»
смотреть все
Политика #Россия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские магазины электроники остановили продажи
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
Стала доступна демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2
Обсуждение (6)
Картина дня
Путин высоко оценил поддержку КНДР спецоперации на Украине
Западные СМИ раскрыли ошибку Зеленского на саммите в Швейцарии
Депутаты призвали к запрету условного наказания за взятки
Супруга Цивилева стала замминистра обороны
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
47
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
37
Путин уволил сразу несколько заместителей министра обороны
31
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
26
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
25
Кремль заявил об ухудшении положения Украины на фронте