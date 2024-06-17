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Аэропорт Кызыла впервые принял крупный Airbus А320

Источник:
Sibnet.ru
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Airbus А320 в аэропорту Кызыла
Фото: © телеграм-канал Владислава Ховалыга

Аэропорт Кызыла впервые с постсоветского времени принял рейс крупнейшего воздушного судна — Airbus А320, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

В Кызыл из Новосибирска прибыл Airbus А320 со 160 посадочными местами. До этого аэропорт принимал Embraer и Sukhoi Superjet 100, написал Ховалыг в телеграм-канале.

По словам главы региона, это был пробный рейс, но в будущем данный вид самолета будет использоваться в зависимости от загрузки рейсов.

Сейчас авиакомпания S7 выполняет ежедневные полеты между Кызылом и Новосибирском, а по вторникам и четвергам — дважды в день.

Аэропорт Кызыла основан в 1946 году. В сентябре 2019 года получил статус международного.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги #Тува
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