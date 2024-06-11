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МИД России обвинил США в мести за проигрыш в Афганистане

Источник:
РИА Новости
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США не смирились с бегством из Афганистана и пытаются различными способами отомстить за этот позор, стремясь нанести ущерб талибам (движение запрещено в России), заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Во-первых, англосаксы... используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), и целый ряд других (подобных организаций. — Прим. ред.), стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле», — сказал Кабулов в интервью РИА Новости.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена.

Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

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