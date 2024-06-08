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Запад «потерял» российский Черноморский флот

Источник:
Sibnet.ru
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Большая часть Черноморского флота России покинула порт Новороссийска, причалы базы пустуют, следует из спутниковых снимков, пишет Newsweek. Куда именно передислоцированы российские корабли, западная разведка пока не знает.

«Намерения судов, выходящих из Новороссийска, который находится дальше от контролируемой Украиной территории и считается более безопасным, чем крымские порты, остаются неясными», — отмечает издание.

Отмечается, что ранее на спутниковых снимках был также запечатлен конвой из восьми судов неизвестного состава, направлявшийся в сторону Крыма. Однако текущее нахождение кораблей на Западе назвать не могут.

Комментируя западные сообщения, глава Севастополя Михаил Развожаев отметил, что Черноморский флот не ушел из города, он продолжает бороться с автономными катерами Вооруженных сил Украины.

«Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте — потому что это подвергать себя дополнительной опасности», — цитирует главу Севастополя РИА Новости.

Минобороны России 8 июня сообщило, что силы Черноморского флота ликвидировали пять автономных катеров Вооруженных сил Украины, пытающихся приблизиться к побережью Крыма.

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