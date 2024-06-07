«Авито» ввел фиксированную комиссию за продажу с доставкой

«Авито» с 7 июня установил фиксированную комиссию за продажу с доставкой, теперь она составляет 7%, сообщает пресс-служба сервиса. Исключение сделано лишь для категории смартфонов, где комиссия будет сниженной — 4%.

Ранее комиссия для продавцов за продажу с доставкой составляла 5%, однако в апреле текущего года «Авито» сообщил о введении дифференцированной оплаты. Ее размер зависел от стоимости товара, маршрута доставки и других параметров, в результате комиссия колебалась от 3% до 11%.

При этом ее точный размер продавец узнавал лишь после того, как покупатель оформлял заказ, что приводило к недовольству участников сделки. Так, если продавцу комиссия казалась высокой, он был вынужден отменять доставку, что приводило к снижению рейтинга.

Сервис при этом отмечает, что «Авито Доставка» — «сознательно убыточная» для компании услуга, покупателям компенсируется до 90% затрат на доставку значительного числа сделок, что позволяет сохранять для пользователя низкую стоимость вне зависимости от маршрута.