Европейские политики не признают провал своей стратегии по Украине, потому что стремятся избежать ответственности за это, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Они (европейские политики – Прим. ред.) хотели бы избежать ответственности. Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине – это не философское утверждение. Это факт», — приводит РИА Новости слова Сийярто, сказанные им в эфире венгерского телевидения.

Он пояснил, что если европейские политики признают свой провал по Украине, «то люди им зададут вопросы». «Какие политики продвигали эти решения? Каковы были их мотивы? Каковы последствия и какую ответственность они должны понести?» — сказал глава МИД Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к началу войныс Россией.