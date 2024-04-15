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Гориллу разоблачили в «Маске»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Члены жюри смогли догадаться, кто скрывается под маской Гориллы и решили его разоблачить.

Кот, Матрешка и Горилла попали в номинацию в выпуске «Маски» в воскресенье, 14 апреля. Кота спасли зрители, а Матрешку — судьи.

Против Гориллы проголосовали Тимур Родригес, Регина Тодоренко, Валерия и Филипп Киркоров. Они же дружно решили, что под маской скрывается молодой артист — Акмаль.

Члены жюри угадали, под маской Гариллы скрывался участник проекта «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Акмаль.

Акмалю 20 лет, он начал заниматься музыкой в раннем возрасте. У музыканта есть уже хит, песня «Из-за тебя».

В проекте остались Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Енот, Щенок, Водяной и Бабочка.

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