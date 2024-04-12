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Первый «Космический спуск» состоялся в Шерегеше. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фестиваль Grelka-2024 в Кузбассе стартовал в пятницу спуском «космонавтов», «инопланетян» и «летающих тарелок».

В первом «Космический спуск», несмотря на заваливший склоны пухляк, приняли участие 187 райдеров, сообщила пресс-служба фестиваля.

Самые запоминающиеся работы выбрало народное жюри силой аплодисментов. Лучший костюм оказался у «инопланетянки со шлемом в виде двух рогов, почти как у Малефисенты, в лыжной маске с синей линзой».

Лучший женский образ — «зеленолицая инопланетянка и эльфийскими ушами», лучший мужской образ — костюм космонавта с серебристым шлемом и курткой. Самый молодой участник — «Космонавт Тимур». По словам его мамы, над образом трудились целый месяц.

В этом году на GrelkaFest, которая завершится 21 апреля, будет 10 спусков, включая карнавальный, свадебный, пижамный и в купальниках. На них зарегистрировались более 2,7 тысячи райдеров.

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Жизнь #Туризм #Кузбасс
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