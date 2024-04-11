Российские солдаты прорвали оборону ВСУ на мотоциклах. ВИДЕО

Российские солдаты на артемовском направлении использовали мотоциклы для прорыва позиций Вооруженных сил Украины.

Кадры необычного штурма укрепрайона ВСУ обнародовал телеграм-канал «Военкоры Русской весны». На видео российские военнослужащие быстро приближаются к окопам на мотоциклах, после чего спешиваются и начинают зачистку.

«Такого дерзкого рывка враг не ожидал. Штурмовики на мотоциклах стремительно ворвались в окопы ВСУ, боевики бежали, не вступая в бой. Попытки выбить российских бойцов завершились для противника провалом», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что участие в атаке приняли военнослужащие отряда «Шторм» и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.