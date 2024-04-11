Стало известно о работе над вопросом по снижению требований к бензину

Российские власти рассматривают вопрос о снижении требований к качеству автомобильного топлива, чтобы избежать его дефицита.

Снижение требований к качеству бензина по отдельным показателям до стандарта Евро-3 вместо действующего Евро-5 позволит увеличить его выпуск на устаревших установках некоторых НПЗ и позволит избежать дефицита, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Это может принести на внутренний рынок дополнительно 10%, или от 300-350 тысяч тонн бензина в месяц, что достаточно для удовлетворения растущего сезонного спроса.

«В принципе, не смертельно. Большинство автомобилистов на стареньких машинах этого вовсе не заметят. Но не хотелось бы», — прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Он отметил, что если при производстве высокооктанового бензина снова начнут лить антидетонационную присадку монометиланилин, то бензин станет токсичнее.

«Если же вместо пятого экокласса начнут делать четвертый, то повышенное содержание серы будет убивать современные моторы», — добавил Кадаков.