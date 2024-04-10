Комплекс «Искандер» одним ударом уничтожил 32 гаубицы ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил 32 гаубицы Д-20 ВСУ в Сумской области одним ударом.

Вооружение украинской армии находилось на территории базы хранения оружия. Группа российской воздушной разведки предварительно обнаружила место скопления военной техники ВСУ, пишет издание «Украина.ру» в своем телеграм-канале.

На опубликованных кадрах видно, как ракета ударила по центру площадки, на которой стояли орудия. Неизвестно, были ли гаубицы в рабочем состоянии, или же оружие привезли для ремонтных работ.

Д-20 — советская буксируемая гаубица калибра 152 миллиметра, производство которой началось в 1953 году. Максимальная дальность стрельбы — до 24 километров, прицельная — около 17 километров.