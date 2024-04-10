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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Комплекс «Искандер» одним ударом уничтожил 32 гаубицы ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил 32 гаубицы Д-20 ВСУ в Сумской области одним ударом.

Вооружение украинской армии находилось на территории базы хранения оружия. Группа российской воздушной разведки предварительно обнаружила место скопления военной техники ВСУ, пишет издание «Украина.ру» в своем телеграм-канале.

На опубликованных кадрах видно, как ракета ударила по центру площадки, на которой стояли орудия. Неизвестно, были ли гаубицы в рабочем состоянии, или же оружие привезли для ремонтных работ.

Д-20 — советская буксируемая гаубица калибра 152 миллиметра, производство которой началось в 1953 году. Максимальная дальность стрельбы — до 24 километров, прицельная — около 17 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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