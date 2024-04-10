Глава МВД объяснил рост тяжких преступлений

Число тяжких и особо тяжких преступлений в России выросло из-за украинских мошенников, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В 2023 году в России зарегистрировали максимальное за последние двенадцать лет число тяжких и особо тяжких преступлений — более 589 тысяч.

«Оно (число преступлений) возросло за счет айтишных преступлений, за счет этих мошенничеств, которые попадают в разряд тяжких и особо тяжких», — сказал Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы МВД, есть «масса объективных подтверждений, что заказчики находятся на Украине, целый кол-центр существует, дистанционно обманывает наших граждан».

Колокольцев считает, что полиция включается в ситуацию уже по факту совершения преступления, для их предотвращения должны совместно работать Министерство цифрового развития, ЦБ, Роскомнадзор, сотовые операторы, кредитные учреждения.