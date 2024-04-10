НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Глава МВД объяснил рост тяжких преступлений

Источник:
Sibnet.ru
329 3

Число тяжких и особо тяжких преступлений в России выросло из-за украинских мошенников, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В 2023 году в России зарегистрировали максимальное за последние двенадцать лет число тяжких и особо тяжких преступлений — более 589 тысяч.

«Оно (число преступлений) возросло за счет айтишных преступлений, за счет этих мошенничеств, которые попадают в разряд тяжких и особо тяжких», — сказал Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам главы МВД, есть «масса объективных подтверждений, что заказчики находятся на Украине, целый кол-центр существует, дистанционно обманывает наших граждан».

Колокольцев считает, что полиция включается в ситуацию уже по факту совершения преступления, для их предотвращения должны совместно работать Министерство цифрового развития, ЦБ, Роскомнадзор, сотовые операторы, кредитные учреждения.

Еще по теме
МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store
Наркоторговка в Кузбассе сбежала, надев электронный браслет на кота
СК выяснил причину нападения на губернатора Мурманской области
Губернатор Мурманской области пришел в себя и обратился к людям
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах
Украинские военные потребовали обычное оружие
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

saxat

"Москаляку на гиляку!" как с добрым утром от "братьев"

GammiPluh

Кучма? я надеялся он помер давно