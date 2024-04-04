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Спрос на «Семейную ипотеку» резко вырос

Источник:
«Коммерсантъ»
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«Семейную ипотеку» с начала 2024 года взяли около 7700 семей, сообщил заместитель председателя правления Банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков. Объем кредитования превысил 41 миллиард рублей, показатель превысил результат того же периода прошлого года в 2,8 раза.

Чаще всего программой в текущем году пользовались жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые совокупно взяли под льготный процент более 16,6 миллиарда рублей. Далее следует Подмосковье и Краснодарский край (по 3,2 миллиарда рублей).

В топ-10 также Тюменская область (2,3 миллиарда рублей), Татарстан (1,2 миллиарда рублей), Свердловская (1,2 миллиарда рублей), Новосибирская (более 1 миллиарда рублей), Нижегородская (более 1 миллиарда рублей) и Самарская (более 1 миллиарда рублей) области.

В целом на «Семейную ипотеку» в первом квартале пришлось 44% сделок — для сравнения в прошлом году это было 30%. С момента запуска «Семейной ипотеки» в 2018 году выдано кредитов на сумму 238 миллиардов рублей.

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Экономика #Квадраты
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