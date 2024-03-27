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Наказанных за пьяное вождение лишат возможности сдавать на права

Источник:
Sibnet.ru
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Водители, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, с 1 апреля не смогут временно сдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, водителям, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, запрещено сдавать экзамен и получать водительское удостоверение.

В соответствии с КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение этого срока такие граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Кроме того, документ запрещает допускать к экзаменам на право управления транспортом тех, кто был лишен водительских прав или лишен права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортом.

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