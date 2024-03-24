Знаменитый инвестор посоветовал покупать золото и серебро

Покупка золота и серебра станет очень эффективной инвестицией в 2024 году, дал совет втор экономического бестселлера «Богатый папа, бедный папа», финансовый гуру Роберт Кийосаки.

«Вы можете найти эти драгоценные металлы в виде ювелирных изделий на своих запястьях, пальцах или в ушах», — приводит «Газета.ру» объяснение Кийосаки, почему стоит вкладывать средства в драгоценные металлы.

По его словам, нестабильная ситуация в мировой экономике делает золото и серебро надежными сбережениями, которые всегда будут рядом с вами.

«Драгметаллы — это стабильное богатство, не нуждающиеся в поиске покупателя. История показало надежность этого актива в любые времена», — согласился с Кийосаки президент компании, занимающейся чеканкой золотых монет Miles Franklin Precious Metals Энди Шектман.