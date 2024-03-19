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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США «помогли» России разведданными для ударов по Украине

Источник:
The Atlantic
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Россия использовала спутниковые снимки США для нанесения дальних ударов по Украине, пишет американское издание The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник.

Американские коммерческие спутники под заказ делают снимки различных объектов на территории Украины, через несколько дней российская армия наносит по ним удары, отмечается в материале.

Иногда после этого отправляется еще один спутник для получения дополнительных снимков — возможно, для проверки масштабов ущерба. «Количество совпадений, когда за снимками следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», — пояснил источник.

Например, в конце марта 2022 года снимки аэродрома под Миргородом запрашивались у американских компаний минимум девять раз. После этого 2 апреля по цели прилетели две российские ракеты.

Снимки украинских объектов делали две крупнейшие американские компании, занимающиеся коммерческой спутниковой съемкой, — Maxar и Planet. При этом они отрицают любые контакты с российскими структурами.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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