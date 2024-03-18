Разработан новый метод лечения рака клетками-киллерами

Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали метод лечения онкологических заболеваний с использованием естественных клеток-киллеров из пуповинной крови.

Новый метод иммунотерапии уже показал высокую эффективность при лечении больных множественной миеломой — злокачественным заболеванием крови, ремиссия наступала у 80% пациентов, сообщает пресс-служба программы «Приоритет 2030» Минобрнауки РФ.

Естественные клетки-киллеры обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки, а также принимают важное участие в работе противоопухолевого иммунитета.

В отличие от других иммунных клеток, клетки-киллеры дают очень быстрый ответ и притом практически не оказывают токсического действия на организм, отмечают разработчики инновационного метода.