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Разработан новый метод лечения рака клетками-киллерами

Источник:
ТАСС
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Специалисты Самарского государственного медицинского университета разработали метод лечения онкологических заболеваний с использованием естественных клеток-киллеров из пуповинной крови.

Новый метод иммунотерапии уже показал высокую эффективность при лечении больных множественной миеломой — злокачественным заболеванием крови, ремиссия наступала у 80% пациентов, сообщает пресс-служба программы «Приоритет 2030» Минобрнауки РФ.

Естественные клетки-киллеры обеспечивают ответ на заражение внутриклеточными бактериями и вирусами, уничтожая инфицированные клетки, а также принимают важное участие в работе противоопухолевого иммунитета.

В отличие от других иммунных клеток, клетки-киллеры дают очень быстрый ответ и притом практически не оказывают токсического действия на организм, отмечают разработчики инновационного метода.

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