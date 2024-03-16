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Cледы древних гигантов нашли на Аляске

Источник:
Sibnet.ru
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Палеонтологи зафиксировали многочисленные окаменелые следы самых разнообразных динозавров на Аляске. Открытие указывает на то, что когда-то арктическая территория была цветущим и влажным регионом с умеренным климатом.

По расчетам исследователей, которые опубликовал журнал Geosciences, около 100 миллионов лет назад нынешняя Аляска представляла собой влажный регион с комфортной температурой воздуха, который был приятной средой для обитания многих существ, в том числе и гигантских.

В ходе нескольких экспедиций на Аляске были найдены следы и окаменелые останки существ, возраст которых варьируется примерно от 70 до 149 миллионов лет. Самая крупная коллекция следов была оставлена разнообразными гигантами в период от 90 до 100 миллионов лет назад.

По оценкам ученых, многочисленными обитателями этих мест в древнюю эпоху были двуногие травоядные — им принадлежало 59% от общего числа обнаруженных следов. Доля следов четвероногих травоядных составила 17%, птиц — 15%, хищников — 9%.

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Наука #Наука
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