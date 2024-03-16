Омский губернатор поработал водителем избиркома

Губернатор Омской области Виталий Хоценко несколько часов поработал водителем у избирательной комиссии, об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом. Первый выезд — семья Журавлевых. Молодым супругам не с кем было оставить детей, и поэтому пригласили УИК домой», — написал Хоценко.

На следующем адресе губернатор довез членов избирательной комиссии до ветерана Елены Кудрявцевой. «Она понимает важность участия в выборах президента. Берем пример со старшего поколения», — отметил губернатор.

По данным областного избиркома, за вчерашний день в Омске на избирательные участки пришли более 560 тысяч избирателей, это почти 39%. В районах явка составила 47,66%, в городе — 33,50%. Выборы продлятся до 17 марта.