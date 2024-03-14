Открыт необычный способ добычи электричества

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии открыли новый способ добычи электричества с помощью испарения любой жидкости.

Исследователи создали платформу с микроскопическими стержнями из кремния. В ходе испарения влага проходит по каналам внутри конструкции. Наверху появляется поверхностный заряд, благодаря которому каналы начинают проводить ионы.

Первоначально ученые считали, что для получения энергии подойдет только чистая вода, из которой удалили любые примеси. Однако оказалось, что от чистоты жидкости зависит только ширина каналов в платформе, говорится в статье разработчиков, опубликованной SciTechDaily.

По мере увеличения концентрации ионов жидкости увеличивается поверхностный заряд. Это упрощает изготовление устройств для использования с водопроводной или морской водой, а не только с очищенной.