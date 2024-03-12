Глава ЦРУ раскрыл срок нового наступления Украины

Новая помощь США, если она будет одобрена Конгрессом, обеспечит Украине возможность для наступления и проникающих ударов по Крыму, заявил глава Центрального разведывательного управления Украины Уильям Бернс.

«С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 года — начале 2025 года, когда она вернет себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы», — приводят «Известия» слова Бернса, сказанные им на слушаниях в комитете сената США по разведке.

Он добавил, что военная помощь США обеспечит Украине возможности для проникающих ударов по Крыму и действий против Черноморского флота России.

Без американской помощи же Украину ждут новые территориальные потери, отметил Бернс. «Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — сказал он.

По его словам, у Украины заканчиваются боеприпасы, а у США заканчивается время на оказание ей помощи.

Американская администрация осенью 2023 года направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования для оказания помощи Украине. Но республиканцы заблокировали его. Они настаивают на первоочередном решении проблемы нелегальной миграции. Судьба запроса о помощи Киеву остается неясной.