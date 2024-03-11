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Стали известны вероятные соперники «Авангарда» в 1/4 плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»

Второй раунд плей-офф пройдет по перекрестной схеме, и полностью сетка пар будет сформирована только после полного окончания 1/8 финала Кубка Гагарина.

Поскольку большинство пар уже завершили первый раунд, то у клубов появились предположительны соперники. Омский «Авангард» при разных вариантах может сыграть с «Локомотивом», «Спартаком» или минским «Динамо».

На «Спартак» омские ястребы выйдут, если победителями первого раунда станут «Металлург» и «Динамо Мн» или «Амур» и «Динамо М».

С минским «Динамо» «Авангард» сыграет при победе «Амура» над «Металлургом» и минчан над москвичами.

Самый вероятный вариант — игра в четвертьфинале с ярославским «Локомотивом». С ним омичи будут играть, если в своих парах дальше пройдут «Металлург» и «Динамо М».

Результаты первого раунда плей-офф и пары на второй раунд станут известны не раньше 12 марта — в этот день пройдет шестой матч между минским и московским «Динамо», где счет в серии на момент публикации 2:3 в пользу московской команды.


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Сибирь #Омск #Хоккей
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GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

mosquito__2010

Коллективный слив засчитан. Позорники)

mosquito__2010

Ты уже слился не предоставив доказательства своих слов, значит ты распространитель фейков. Слив засчитан.