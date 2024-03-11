Стали известны вероятные соперники «Авангарда» в 1/4 плей-офф

Второй раунд плей-офф пройдет по перекрестной схеме, и полностью сетка пар будет сформирована только после полного окончания 1/8 финала Кубка Гагарина.

Поскольку большинство пар уже завершили первый раунд, то у клубов появились предположительны соперники. Омский «Авангард» при разных вариантах может сыграть с «Локомотивом», «Спартаком» или минским «Динамо».

На «Спартак» омские ястребы выйдут, если победителями первого раунда станут «Металлург» и «Динамо Мн» или «Амур» и «Динамо М».

С минским «Динамо» «Авангард» сыграет при победе «Амура» над «Металлургом» и минчан над москвичами.

Самый вероятный вариант — игра в четвертьфинале с ярославским «Локомотивом». С ним омичи будут играть, если в своих парах дальше пройдут «Металлург» и «Динамо М».

Результаты первого раунда плей-офф и пары на второй раунд станут известны не раньше 12 марта — в этот день пройдет шестой матч между минским и московским «Динамо», где счет в серии на момент публикации 2:3 в пользу московской команды.