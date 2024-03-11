Стали известны вероятные соперники «Авангарда» в 1/4 плей-офф

Второй раунд плей-офф пройдет по перекрестной схеме, и
полностью сетка пар будет сформирована только после полного окончания 1/8
финала Кубка Гагарина.
Поскольку большинство пар уже завершили первый раунд, то у
клубов появились предположительны соперники. Омский «Авангард» при разных
вариантах может сыграть с «Локомотивом», «Спартаком» или минским «Динамо».
На «Спартак» омские ястребы выйдут, если победителями
первого раунда станут «Металлург» и «Динамо Мн» или «Амур» и «Динамо М».
С минским «Динамо» «Авангард» сыграет при победе «Амура» над
«Металлургом» и минчан над москвичами.
Самый вероятный вариант — игра в четвертьфинале с
ярославским «Локомотивом». С ним омичи будут играть, если в своих парах дальше
пройдут «Металлург» и «Динамо М».
Результаты первого раунда плей-офф и пары на второй раунд
станут известны не раньше 12 марта — в этот день пройдет шестой матч между
минским и московским «Динамо», где счет в серии на момент публикации 2:3 в пользу
московской команды.