«Оскар-2024»: кто получит главную статуэтку

Победителей премии «Оскар» в 2024 году объявят 10 марта. За самую престижную номинацию «Лучший фильм» борются десять фильмов, среди которых и хорошо знакомые российскому зрителю.

Из популярных фильмов на «Оскар» номинированы «Оппенгеймер», «Барби» и «Убийцы цветочной луны».

Также в числе номинантов «Анатомия падения», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво», «Оставленные», «Маэстро» и «Прошлые жизни».

Все картины зарубежные, от России в 2024 году номинантов на «Оскар» нет.

Главный претендент на «Оскар»

Букмекеры считают основным фаворитом на победу в категории «Лучший фильм» «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. У байопика о создателе атомной бомбы самые высокие котировки.

По оценке букмекеров, у этого фильма вероятность получения главной статуэтки «Оскара» 97%. Картина также лидирует по количеству номинаций, их у «Оппенгеймера» целых 13.

«Оппенгеймер» собрал в мировом прокате более 955 миллионов долларов и уже взял «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма».

Из менее явных фаворитов — «Бедные-несчастные» режиссера Йоргоса Лантимоса. Фильм — экранизация романа Аласдера Грея с Эммой Стоун о воскрешенной девушке с мозгом ребенка. У черной комедии 5,8% на итоговую победу и 11 номинаций.

По 4,7% у фильмов «Барби» и «Зона интересов». Меньше всего победу прогнозируют фильмам «Маэстро» и «Прошлые жизни», у которых по 0,9% на получение главной статуэтки.

Фаворитом в номинации «Лучший анимационный фильм» считается «Человек-паук: Паутина вселенных». Однако шансы также есть у аниме прославленного Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — картина выиграла в этой категории на «Золотом глобусе».

Кто еще гонится за «Оскаром»

Среди других ключевых номинаций — лучшие мужская и женская роли, лучшие мужская и женская роли второго плана, лучший режиссер.

На «Оскар» за лучшую мужскую роль номинированы Пол Джаматти («Оставленные»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

Кадр из фильма «Бедные-несчастные» Фото: © Element Pictures

В номинации «Лучшая женская роль» представлены Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

За режиссерский «Оскар» поборются Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»), Джонатан Глейзер («Зона интересов»).

Когда церемония вручения «Оскара»

Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 10 марта в лос-анджелесском театре «Долби», который принимает премию «Оскар» с 2001 года. Начало мероприятия по московскому времени — 11 марта в 03.00.

Легально церемонию вручения наград премии «Оскар» в России не посмотреть, так как международные права на трансляцию принадлежат студии Disney, которая с 2022 года покинула нашу страну. Однако в Сети наверняка будут пиратские трансляции.