«Оскар-2024»: кто получит главную статуэтку

Победителей премии «Оскар» в 2024 году объявят 10 марта. За самую престижную номинацию «Лучший фильм» борются десять фильмов, среди которых и хорошо знакомые российскому зрителю.
Из популярных фильмов на «Оскар» номинированы «Оппенгеймер», «Барби» и «Убийцы цветочной луны».
Также в числе номинантов «Анатомия падения», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво», «Оставленные», «Маэстро» и «Прошлые жизни».
Все картины зарубежные, от России в 2024 году номинантов на «Оскар» нет.
Главный претендент на «Оскар»
Букмекеры считают основным фаворитом на победу в категории «Лучший фильм» «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. У байопика о создателе атомной бомбы самые высокие котировки.
По оценке букмекеров, у этого фильма вероятность получения главной статуэтки «Оскара» 97%. Картина также лидирует по количеству номинаций, их у «Оппенгеймера» целых 13.«Оппенгеймер» собрал в мировом прокате более 955 миллионов долларов и уже взял «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма».
Из менее явных фаворитов — «Бедные-несчастные» режиссера Йоргоса Лантимоса. Фильм — экранизация романа Аласдера Грея с Эммой Стоун о воскрешенной девушке с мозгом ребенка. У черной комедии 5,8% на итоговую победу и 11 номинаций.
По 4,7% у фильмов «Барби» и «Зона интересов». Меньше всего победу прогнозируют фильмам «Маэстро» и «Прошлые жизни», у которых по 0,9% на получение главной статуэтки.
Фаворитом в номинации «Лучший анимационный фильм» считается «Человек-паук: Паутина вселенных». Однако шансы также есть у аниме прославленного Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — картина выиграла в этой категории на «Золотом глобусе».
Кто еще гонится за «Оскаром»
Среди других ключевых номинаций — лучшие мужская и женская роли, лучшие мужская и женская роли второго плана, лучший режиссер.
На «Оскар» за лучшую мужскую роль номинированы Пол Джаматти («Оставленные»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).
В номинации «Лучшая женская роль» представлены Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
За режиссерский «Оскар» поборются Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»), Джонатан Глейзер («Зона интересов»).
Когда церемония вручения «Оскара»
Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 10 марта в лос-анджелесском театре «Долби», который принимает премию «Оскар» с 2001 года. Начало мероприятия по московскому времени — 11 марта в 03.00.
Легально церемонию вручения наград премии «Оскар» в России не посмотреть, так как международные права на трансляцию принадлежат студии Disney, которая с 2022 года покинула нашу страну. Однако в Сети наверняка будут пиратские трансляции.