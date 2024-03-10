Иранцы скопировали свой новейший танк с российского Т‑90

Новейший танк Ирана «Каррар» создан на основе российского Т-90М «Прорыв», призналось иранское издание Hamshahri. О том, что машины имеют много общего, ранее отмечали эксперты National Interest.

Танк «Каррар» — на данный момент самой современной боевой бронированной машиной Ирана. Впервые его презентовали в 2016 году. Тогда было заявлено, что танк имеет оптико-электронную систему управления огнем, лазерный дальномер, баллистический вычислитель.

«Каррар» был спроектирован на основе российского Т-90М «Прорыв», пишет иранское издание. Внешне обе машины очень похожи. Автор статьи отмечает, что в его конструкции нашли воплощение решения, примененные на американском М1 Abrams и британском Challenger 2.

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Интенсивная работа над «Каррара» началась сразу после того, как в 2015 году Иран отказался от покупки российского Т-90. Иранская машина получила аналогичную российской 125-миллиметровую пушку и крупнокалиберный пулемет с дистанционным управлением, так же как на Т-90М «Прорыв».

В танке «Каррар» используется новый двигатель оптимизированной конструкции, мощность которого составляет от 1000 до 1200 лошадиных сил. Не исключено, что двигатель к этой машине будет поставлять и обслуживать Россия.