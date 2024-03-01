Украина находится в отчаянии из-за дисбаланса ресурсов в пользу России, который позволяет ей занимать новые территории, заявил бывший глава пресс-службы генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев.

Речь обо всей территории Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР, уточнил офицер. По его словам, российская армия не оставила ВСУ иного выхода, кроме как перейти в стратегическую оборону. Но и возможность обороняться полностью зависит от соотношения ресурсов, отметил офицер.

«Да, сейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния, потому что слышим очень много обнадеживающих заявлений от наших западных партнеров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов», — цитирует РИА Новости Селезнев.

Российские войска за уходящую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.