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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Представлен первый генератор игровых запахов

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Elevated Perceptions запустила продажи генератора запахов для геймеров. Устройство под названием GameScent умеет генерировать шесть ароматов.

Для создания запахов в режиме реального времени гаджет использует систему распространения и искусственный интеллект. Последний отвечает за распознавание запахов в игре и смешивание ароматов.

Сейчас устройство способно генерировать шесть запахов — запах пороха, огня и гари, а также горячего асфальта и выхлопа автомобилей, запах чистого или грозового воздуха, аромат леса.

Вещества, используемые для создания ароматов, находятся в картридже, который при необходимости можно заменить — как в принтере. GameScent уже продается на Amazon и стоит порядка 300 долларов.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Asd10

Забористый план. На шугняк прибивает.

snoo

Чувак! Ты где пропал? Я уж волноваться начал. Видел новости? Капец, да?

Kukuh88

Путин же утвердил Байдена на второй срок. Сказал он лучший вариант. Так что всё нормально.

scorpion2777

Весеннего обострения у всяких данилонов, иркутов, максов и прапорщиков из барнаполя.