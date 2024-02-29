Представлен первый генератор игровых запахов

Компания Elevated Perceptions запустила продажи генератора запахов для геймеров. Устройство под названием GameScent умеет генерировать шесть ароматов.

Для создания запахов в режиме реального времени гаджет использует систему распространения и искусственный интеллект. Последний отвечает за распознавание запахов в игре и смешивание ароматов.

Сейчас устройство способно генерировать шесть запахов — запах пороха, огня и гари, а также горячего асфальта и выхлопа автомобилей, запах чистого или грозового воздуха, аромат леса.



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Вещества, используемые для создания ароматов, находятся в картридже, который при необходимости можно заменить — как в принтере. GameScent уже продается на Amazon и стоит порядка 300 долларов.