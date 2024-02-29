Выпускникам разрешат пересдавать ЕГЭ

Российским выпускникам дадут возможность пересдавать ЕГЭ, сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении — дать выпускникам, что называется, второй шанс», — сказал российский лидер.

По выбору самого ученика ему будет предоставляться возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы. В результате школьники смогут успеть подать документы в университеты и институты с учетом пересданного экзамена.

Президент также отметил, что есть несоответствия между содержанием экзаменационных вопросов и тем, что школьники изучают в школе. Глава государства потребовал разобраться с этим.