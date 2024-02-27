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Тысячи семейных ферм и магазинов открыли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Алтайский край занял первое место в Сибири по числу заключенных соцконтрактов. На полученные деньги за последние 4,5 года 26 тысяч семей открыли свои магазины, мастерские и фермы, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Он рассказал, что в прошлом году почти 8,4 тысячи жителей края воспользовались этой мерой поддержки, а с 2020 года таких контрактов заключено на 2,5 миллиарда рублей. И за каждым из них – история судьбы.

«Например, Нелли Попова живет с мужем Иваном и тремя дочками в Солонешенском районе. 10 лет назад, еще до рождения детей, супруги завели козу и Нелли увлеклась процессом изготовления сыра. Сначала — только для своей семьи, потом — для друзей и знакомых. Так появилась мечта о семейной сыроварне», — рассказал Томенко.

Женщина подготовила и защитила бизнес-план, заключила контракт, и в семье появилась своя сыроварня. Поповы сейчас делают и качотту, и халуми, и моцареллу, и буратту, и чечил, и другие виды сыров.

Наталья Павлюк из Новоалтайска раньше работала дворником в детском саду. А теперь они с мужем развивают личное подсобное хозяйство — птичник. Соцконтракт помог им купить инкубатор для выведения перепелов, дети с радостью помогают родителем в ведении хозяйства.

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Экономика #Торговля #Алтайский край
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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

corrector

от обнаружения впервые на фронте до эпичного горения мерикосовского БК - 1 день, молодцы !

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.