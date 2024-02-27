Сообщества Steam внесли в реестр запрещенных сайтов

Сайт Steamcommunity.com, на котором размещены сообщества Steam, внесли Единый реестр Роскомнадзора. В нем публикуются ссылки с информацией, распространение которой в России запрещено.

Несмотря на внесение сайта в список запрещенных, сообщества на платформе пока продолжают работать без ограничений. Универсальный сервис проверки ограничения доступа не выявил проблем с доступом к сайту.

Основной домен Steam отсутствует в Едином реестре запрещенных ресурсов. Причины включения Steamcommunity.com в список запрещенных сайтов неизвестны, официально Роскомнадзор не комментировал свое решение.

В сообществах Steam публикуются обсуждения, скриншоты, иллюстрации к играм, ведутся их трансляции.