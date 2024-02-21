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Путин и Шойгу обсудили «шум» на Западе о ядерном оружии в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия всегда выступала категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и эта позиция не изменилась, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и попросил его объяснить, почему Запад поднимает шум на эту тему.

«Во-первых, этого нет. Во-вторых, они знают, что у нас этого нет… Размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-нибудь других элементов ядерного оружия по спутникам, или по созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам», — отметил Шойгу.

По его мнению, причин появления шума две: продавить выделение средств для помощи Украине, а на самом деле, чтобы «противостоять России, нанести ей стратегическое поражение», и возобновление диалога по стратегической стабильности.

«Наша позиция ясна и прозрачна: мы всегда были категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — отметил Путин.

Шойгу добавил, что «реально им стоило бы бояться» того, что у России есть. А это автономный подводный аппарат с ядерными торпедами «Посейдон», лазерное оружие «Пересвет», межконтинентальная ядерная ракета «Буревестник», ракетные комплексы «Сармат» «Авангард».

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое при взрыве может создать мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), способный вывести из строя «огромное количество» коммерческих и правительственных спутников.

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Политика #Мир #Армия #Оружие
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